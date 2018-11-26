كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -

شاهدوا حفل تخرج ابنة ملك الأردن من الأكاديمية العسكرية البريطانية بحضور الملك وزوجته

شهدت أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية البريطانية حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها الأبطال، وكان من بين هؤلاء الخريجين ابنة الملك “عبدالله” ولي عهد الأردن،الذي حضر الحفل باصطحاب زوجته الملكة “رانيا” التي كانت فخورة جدًا برؤية ابنتها، الأميرة “سلمى ” في ساحة العرض العسكري، وابنه الأكبر “حسين ب عبدالله”.

وكانت الملكة ” رانيا” قد نشرت صورًا لها تجمعها مع ابنتها الخريجه الأميرة ” سلمى “، وكتبت عليها: ” ثوب التخرج لإبنتي الجميلة ، لقد أثبت مدى قدرتك “. وأضافت: “تهانينا لابنتنا سلمى على تخرجها من دورة التكليف القصير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست”.

ونشر الأمير ” حسين بن عبدالله ” الإبن الأكبر للملك “عبدالله” : ” نحن دائما فخورون بك، مع العائلة في حفل تخرج سلمى في ساندهيرست اليوم “. يذكر أن هذا الحفل كان في أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية، ومركز تدريب الضباط الأول في المملكة المتحدة، والذي يقع في مدينة “ساندهيرست” بيركشاير، ولكن يقع مدخل الاحتفالية في كامبرلي جنوب غرب “لندن”.، كما ورد عن صحيفة ”الديلي ميل“.