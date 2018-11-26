“مرحاض ذكي” يخبرك بحالتك الصحية وعلامات الإصابة بالسرطان والسكري

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -

تمكن باحثون من ابتكار “مرحاض ذكي” يمكنه تشخيص الأمراض عن طريق تحليل محتوى البول وكشف علامات تحذيرية تتعلق بالإصابة بالسرطان والسكري، كما يرغبون في تعميمها على المراحيض العامة.

ويعمل المرحاض عالي التقنية على تتبع التغيرات في مستويات الجلوكوز للكشف عن مؤشرات الإصابة بالأمراض، باستخدام أجهزة استشعار داخلها، ويمكنها نقل البيانات إلى هاتفك المحمول أيضا.

ويستند المشروع إلى تكنولوجيا يستخدمها رواد الفضاء لرصد حالتهم الصحية عبر المرحاض أثناء بقائهم على متن محطة الفضاء الدولية، كما يتعاون الباحثون من وكالة الفضاء الأوروبية في المشروع مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأخصائيي الصرف الصحي. وتوجد المراحيض الذكية بكثرة في اليابان وتركز على مستوى النظافة، مع الغسل بالماء الدافئ والتجفيف بالهواء والمقاعد الدافئة، كما أنتج عمالقة صناعة المراحيض مراحيض متصلة بواي فاي تقيس كتلة الجسم والسكر البيوكيميائي، والبروتين، ودرجة حرارة البول.