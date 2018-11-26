دنيا بطمة متهمة بشراء جائزة الـ”BAMA”..كيف ردت!

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كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -
دنيا بطمة
لم تكتمل فرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفوزها بجائزة “BAMA” العالمية، لأفضل فنانة في الشرق الأوسط، حيث وجهت لها عدة إتهامات بشراء الجائزة، وفي حين تجاهلت بطمة لهذه الاتهامات، قررت والدتها الرد بدلاً منها، حيث نشرت صورة لدنيا من الحفل، وعلقت عليها قائلة: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم”.
وكانت بطمة قد سافرت إلى أميركا لتسلم جائزتها في الحفل المقام هناك، وتألقت بفستان أخضر طويل منفوش مزين بنقوش ذهبية، وتركت شعرها منسدلا وتزيّنت بمكياج قوي.
يُذكر أن بطمة تنافست على الفئة نفسها مع عدد من الفنانين العرب، وهم شمة حمدان، داليا مبارك، ناصيف زيتون، محمد عساف، نور الزين، حمد القطان، وعايض يوسف.
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