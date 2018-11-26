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كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -
اختراع جديد قامت به شركة اميركية وهو عبارة عن زينة أضواء بمناسبة عيد الميلاد للحية الرجل.
في التفاصيل، يضع الرجل سلسلة الاضواء هذه على لحيته مع الانتباه ان لا تكون مبللة منعاً لاي احتكاك كهربائي.
والأضواء تعمل من خلال بطارية تشبك بها، ومصنوعة من سلسلة طويلة عددها 18 ضوء وتقاوم الحرارة خوفاً من اشتعالها، أما العلبة فهي صغيرة بما يكفي لإخفائها وحملها معكم أينما ذهبتم.
أما بالنسبة لسعرها فهو منخفض لا يتخطى الـ 14 دولار ما شجع الناس على شرائها.
شكرا لقرائتكم خبر عن الى الرجال.. احصلوا على زينة أضواء عيد الميلاد للحيتكم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .