الى الرجال.. احصلوا على زينة أضواء عيد الميلاد للحيتكم

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -

اختراع جديد قامت به شركة اميركية وهو عبارة عن زينة أضواء بمناسبة ​عيد الميلاد​ للحية الرجل.

في التفاصيل، يضع الرجل سلسلة الاضواء هذه على لحيته مع الانتباه ان لا تكون مبللة منعاً لاي احتكاك كهربائي.

والأضواء تعمل من خلال بطارية تشبك بها، ومصنوعة من سلسلة طويلة عددها 18 ضوء وتقاوم الحرارة خوفاً من اشتعالها، أما العلبة فهي صغيرة بما يكفي لإخفائها وحملها معكم أينما ذهبتم.

أما بالنسبة لسعرها فهو منخفض لا يتخطى الـ 14 دولار ما شجع الناس على شرائها.