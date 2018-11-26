كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:52 مساءً -

فنان عالمي يحرج تامر حسني في حفلهما الأخير:"لا أعرفه".. شاهدوا كيف حاول الأخير تبرير الأمر

بعد الحفل الذي جمعهما مؤخراً في مصر داخل الجامعة البريطانية، أشارت الكثير من الأخبار التي تمّ تداولها بين رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن الفنان العالمي ​جيسون ديرولو​ وضع الفنان المصري ​تامر حسني​ في موقف محرج.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة المنظّمة للحفل عن إقامة مؤتمر صحفي يجمع الفنانين، وذلك قبل يومين من إقامة الحفل وتمّ الترويج للموضوع من قبل حسني بناءً على أنه تمّ إختيار ديرولو وحسني لشعبيتهما الكبيرة.

ولكن المفاجأة كانت بإلغاء المؤتمر الصحفي بعد أن رفض ديرولو المشاركة فيه لأنه لم يكن على علم بالموضوع، فيما أشارت معلومات أخرى أن السبب بحسب قوله أنه لا يعرف من هو تامر حسني.

وبعد رفض ديرولو المشاركة وإلغاء المؤتمر كتب حسني عبر صفحته الخاصة لتبرير موقفه بحسب المتابعين:” توضيح لمن يهمه الأمر .. لسه شايف اعلان عن مؤتمر صحفي وفيه صورتي في الحقيقه معرفش عن الصوره دي اي حاجه ولم يتم الإتفاق معي من الأساس وكل معلوماتي ان المؤتمر خاص بالنجم چيسون لقدومه مصر لأول مره.. شكراً جزيلاً”.