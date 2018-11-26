نانسي عجرم بإطلالة حمل باهظة الثمن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في احتفالات مول دبي بالعام العاشر على تأسيسه.

الفنانة اللبنانية أطلت على الجمهور بفستان أبيض طويل أظهر معالم حملها بشكل كبير، وقد تميز بطياته الناعمة التي زينته بالكامل والياقة العالية من توقيع Roberto cavalli، وبلغ ثمنه نحو 3,275 دولاراً أميركياً.

وقدمت نانسي خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيها خاصة أغنية «بدنا نولع الجو»، والتي طرحتها مؤخرًا وحققت نسبة نجاح كبيرة.

كما قدمت عدد من وصلات الرقص مع غنائها الأمر الذي دعا جمهورها بتحذيرها خاصة أنها أصبحت في شهور متقدمة من الحمل، حيث صرحت بأنها بدأت الشهر السادس من حملها ولكنها لم تستقر على اسم مولودتها الجديدة بعد.

وكانت نانسي عجرم، قد قدمت جولة غنائية أحيت فيها عدد من حفلاتها الفنية حضرها حشد هائل من جمهورها من الجاليات العربية والأجنبية.

وكشفت نانسي، خلال تواجدها في لندن عن جنس مولودها الجديد وهو بنت لتنضم إلى شقيقاتها إيلا وميلا، من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان كليب «بدنا نولع الجو»، من إخراج سمير سرياني، وكلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.