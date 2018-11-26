بعد شهر العسل.. هنا شيحة في نزهة خاصة مع أولادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أن انشغلت الفنانة المصرية هنا شيحة طوال الفترة الماضية بقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فلوكس، خرجت في نزهة خاصة مع ولديها.

هنا شيحة نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» صور لها مع نجلها الأكبر آدم، والذي أصبح أطول منها، وعلقت قائلة: «لقد أصبحت فخورة بك آدم وفخورة بالرجل الذي ستكون عليه وبما انت عليه الآن».

هنا ظهرت في أكثر من مكان خارج مصر، ويبدو أن الصور كانت من دبي، حيث سافرت مع زوجها الفنان أحمد فلوكس لقضاء أجازتهما.

هنا نشرت عدة صور أخرى من طفولة ولديها آدم ومالك، ودعت الله أن يبارك لها فيهم، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

يٌذكر أن هنا شيحة تقضي أجازة شهر العسل في دبي مع الفنان أحمد فلوكس، ونشرت صور لهما معا أظهرت مدى الرومانسية والحب الذي يجمع بينهما.

وكانت الفنانة هنا شيحة متزوجة من قبل من مهندس الديكور السينمائي المعروف فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، ولكنها رفعت ضده قضية خلع وانفصلت عنه، كما سبق لفلوكس الزواج من امرأة مغربية اسمها رابيا، وأنجب منها ابنه سيف، وانفصل عنها.