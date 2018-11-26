ليلى إسكندر تثير الانتقادات بفستانها الجرئ في حفل زفاف بالسعودية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، حالة جدل واسعة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بسبب إطلالتها في حفل زفاف سعودي.

ليلى إسكندر، أحيت حفل زفاف سعودي بفستان أحمر مكشوف الظهر، ويظهر الوشم الجديد الذي اعتمدته على كامل ظهرها، بالإضافة إلى فتحة أمامية تصل لأعلى الساق، وجاء تصميم الفستان غريب من نوعه.

الفنانة اللبنانية نشرت فيديوهات من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهي تؤدي عدد من أغانيها التي رافقتها برقصها.

وكانت ليلى إسكندر، قد تعرضت لإنتقادات حادة قبل أيام قليلة من جمهورها بسبب فستان ارتدتها في إحدى حفلات الزفاف بالسعودية بسبب صدره العاري، ولكنها ردت عليها مؤكدة أن زوجها راضي بظهورها بهذا الشكل ولا دخل لأحد.

يذكر أن ليلى إسكندر، هي زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والذي رزقت منه بمولودها الأول يوسف قبل أسابيع قليلة وواصلت نشاطها الفني بعد إنجابها بأقل من عشرة أيام.

كما وجهت الفنانة اللبنانية عدد من النصائح الخاصة للأمهات المقبلات على الولادة مؤكدة فيها أن الأمر ليس صعبًا والا يتبعن نصائح من أحد وعليهن اتباع تعليمات الطبيب المختص فقط.