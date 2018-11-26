باريش أردوتش يقتحم عالم البيزنس من باب الـ«ديسكو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم التركي باريش أردوتش اقتحام عالم البيزنس بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدراما التركية بمسلسل «حب للإيجار».

باريش اختار صديقه، النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم» في مسلسل «حريم السلطان» لمشاركته في افتتاح ملهى ليلي أو «ديسكو» وفقاً لمعايير عالمية في مدينة إسطنبول، ويبحث الثنائي حالياً عن مكان بمواصفات خاصة للبدء في تجهيز مشروعهما.

من ناحية أخرى، يستعد باريش أردوتش للعودة للشاشة بعد غياب بمسلسل جديد بعنوان «الغراب الأسود»، ومن المرشح أن تشاركه الفنانة التركية بورجو بيريجيك بطولة العمل المنتظر.

يُذكر أن باريش أردوتش حقق جماهيرية وشعبية عريضة في تركيا والعالم العربي بمسلسل «حب للإيجار» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، وهي نفس الممثلة التي شاركها آخر أعماله، وهو فيلم «وقت السعادة»، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراص على الشاشة، حتى أن هناك شائعات اثيرت حول ارتباطهما عاطفياً، وذلك على الرغم من أن باريش يعيش قصة حب مع الفنانة وكاتبة السيناريو جوبسي أوزاي، كما ترتبط إلتشين عاطفياً برجل الأعمال التركي يونس أوزديكان.