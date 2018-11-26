ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بسهرة مع درة وناهد السباعي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التونسي ظافر العابدين بعيد ميلاده بسهرة خاصة جمعته بعدد من الفنانين، خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

السهرة جمعت ظافر بالفنانة التونسية درة، والفنانة ناهد السباعي، والفنان اللبناني نيكولا معوض، والمخرج شريف البنداري، وغيرهم.

درة شاركت جمهورها بمجموعة صور من السهرة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لظافر بقولها: “عيد ميلاد سعيد لصديقي ظافر العابدين.. ربي يدوم عشرتنا”.

وقد أطلت درة في السهرة بجامبسوت أسود لامع مكشوف عند منطقة الخصر، بينما ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان طويل شفاف عند منطقة الصدر، في إطلالة جريئة.

وظافر العابدين من مواليد 26 نوفمبر عام 1972، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 46 عاما.

يُذكر أن ظافر العابدين خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ليالي أوجيني»، وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة بي لينك، ويشارك ظافر في بطولة العمل أمام أمينة خليل، إنجي المقدم، نادين، أسماء أبو اليزيد، مراد مكرم، انتصار، ليلى عز العرب، خالد كمال، مريم الخشت، وغيرهم.