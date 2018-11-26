13 حالة طلاق للفنانين في عام 2018.. تعرف عليها بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شهد عام 2018 حالات طلاق كثيرة داخل الوسط الفني، بعضها سبب صدمة للجمهور لأنه تم بعد عشرة سنوات طويلة، والبعض الآخر حدث بعد أسابيع من الزواج، وهناك من تكتم على خبر طلاقه لأشهر، وأخرى انفصلت ليلة زفافها.

أسباب الانفصال المعلن عنها تكون دائما وجود خلافات بين الطرفين وانتهاء النصيب، ولكن تكون هناك أسباب أخرى غير معلنة وتظل غير معروفة إلا لو تم الكشف عنها من أحد الطرفين.

انفصال صادم

بعد زواج دام أكثر من 17 عاما صُدم جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إثر طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والذي أثمر عن ولد وفتاة «ياسمين وسيف».

التقارير الصحفية أكدت أن طلاق ياسمين من حلاوة تم منذ قرابة العام، وأن كل منهما تكتم على الخبر، ولم يتم الكشف عنه إلا عندما انتشرت عدد من الأقاويل عن ارتباط الفنانة ريهام حجاج من طليق ياسمين.

غادة عادل استمر زواجها من المخرج المصري مجدي الهواري إلى ما يقرب العشرين عاما، ولكن كشفت الفنانة عن طلاقهما هذا العام، وقالت غادة إن الطلاق حدث منذ حوالي عام.

الفنانة المصرية والتي أثمرت زيجتها من مجدي عن 5 أبناء أشارت إلى أن والد أبنائها هو من طلب منها التكتم على خبر الطلاق، وهي احترمت رغبته، ولذلك لم تعلن الخبر.

دون مقدمات

فوجئ الوسط الفني بخبر طلاق الفنانة المصرية رانيا يوسف من زوجها الثالث رجل الأعمال طارق عزب، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 7 سنوات، وكانت رانيا تصرح دائما بأن طارق هو الرجل الذي كانت تنتظره، وبأنه الحب الحقيقي في حياتها.

طليق رانيا طارق عزب قال إنه سيحتفظ بصداقتها، وتمنى لها كل الخير، بينما أشار إلى أنه مازال يحبها وأن خسارته لها لا تعوض.

دون أن تكشف عن الأسباب انفصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري من زوجها، وذلك بعدما أعلنت عن زواجها منه خلال برنامج «صاحبة السعادة»، وفاجأت ياسمين محبيها عندما قالت إنها متزوجة منذ 5 سنوات.

طلاق سريع

بينما كانت الفنانة المصرية ناهد السباعي تحضر لزواجها من رجل الأعمال محمد عبدربه، فاجأت الجميع بعد عقد قرانها بأيام قليلة وقبل زفافها بساعات بإلغاء العرس.

ناهد أعلنت بعد أيام من موعد زفافها بأن الطلاق تم بينها وبين زوجها، وأن العلاقة بينهما كان ينقصها الكثير، وأنها قررت أن تتبع قلبها وألغت الزفاف.

قصة حب سريعة نشأت بين الفنانة الأردنية مي سليم والفنان المصري وليد فواز، وتبعها زفاف سريع وشهر عسل في الخارج، ولكن فوجئ الجمهور بخبر الطلاق بعد 26 يوم من الزواج.

وليد فواز أثار سخط الجمهور بعدما قال إنه سعيد لأن علاقته بمي انتهت قبل أن يكون لديه منها أولاد، وأنه تعجل في الزواج منها، ولم يعلن أي منهما عن سبب الطلاق الحقيقي.

وفي فبراير من هذا العام أعلن الممثل الكويتي عبدالله عباس طلاقه من الممثلة ليلى عبدالله بعد شهرين من الزواج.

كما أعلن مشاري العوضي طلاقه عن الفنانة هند البلوشي، وقال إن الطلاق تم منذ عام، وذلك لخلافات بينهما، كما أنه اعترض على الكليب الذي أطلقته وقال إنه يسئ إليه.

انفصل المطرب المصري تامر عاشور عن زوجته سمر أبو شقة بعد زواجه بشهر واحد، ولكنه ظهر معها في الفترة الأخيرة وأعلنوا عودتهما لبعض.

طلاق غير مفهوم

رغم الحب الذي أعلن عنه مرارا الفنان أحمد عبدالله محمود لزوجته سارة نخلة تم الطلاق بينهما منذ أسابيع، وقال الفنان إن هناك خلافات كثيرة حدثت بينهما ولم يكن لها حل سوى الطلاق، ولكن مازال الجمهور يأمل أن يعودان لبعضهما.

بعد أيام من احتفال الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاد منة حسين فهمي أعلن انفصاله عنها، وبعدها بأسابيع ارتبط بالفنانة هنا الزاهد، وأعلنت منة حسين فهمي زواجها من المحامي سعيد جميل، دون أن يكون هناك أي مجال للعودة بينهما.

انفصل الفنان المصري طلعت زكريا عن شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، وذلك بعد زواج استمر لسنوات، دون أن يقول سبب هذا الطلاق.

كما أعلن الفنان تامر عبدالمنعم انفصاله عن زوجته الثانية إيمان الطوخي، ولكن يتوقع الجمهور أن يعود كل منهما للآخر خلال الفترة المقبلة وخاصة أن تامر مازال ينشر صور لهما معا.