مي نور الشريف تظهر بلوك في عيد ميلاد زوج شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم أن الفنانة المصرية مي نور الشريف مقلة في اعمالها الفنية إلا أنها تحاول أن تعوض هذا الغياب بأن تكون أكثر نشاطا وتواصلا مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية.

مي نور الشريف احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوج شقيقتها سارة «خميس»، ونشرت صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مي بلوك جديد، حيث غيرت تسريحة شعرها.

الحفل ضم أيضا الفنانة المصرية بوسي، والتي ظهرت بلوك بسيط، ولم تضع ماكياج، وحازت الصور على إعجاب جمهور مي الذي تغزل في طلتها الجديدة، ولاحظ أيضا أنها فقدت بعضا من وزنها الزائد.

مي نور الشريف كان آخر أعمالها الفنية في رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «اللهم إني صائم»، مع الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ووفاء صادق.

الفنانة الشابة قالت إنها تحاول أن تختار أعمالها بعناية شديدة، ورغم قلة أعمالها تشارك في أنشطة متعددة، كما تحرص على نشر صورها مع والدها الفنان الراحل نور الشريف باستمرار.

بوسي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «بيت السلايف»، مع عبير صبري، طارق صبري، منة فضالي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.