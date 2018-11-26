إلهام المدفعي: طوّرت الأغنية القديمة ولم أسئ إلى جوهرها

متابعة الخليج 365: صرّح الموسيقار العراقي الكبير إلهام المدفعي، إن نهجه الموسيقي الذى تميز به، والرامي إلى التنوع وإدخال بعض الآلات فى الأغنية القديمة يهدف إلى معالجة النقص والتدرج الموسيقي في هذه الأغاني.

وقال المدفعي في لقاء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي ضمن برنامج “كل يوم” على شاشة ON E: “كان هناك نقص في الأغنية القديمة ..لا يوجد بها عمق وتدرج موسيقي ..أنا ما اعتمدت الهارموني إلا بعدما وصل الجمهور إلى قناعة تجاه ما أقدمه”.

وأضاف المدفعي، أن جوهر الأغنية لم يُمَس خلال تطويره لها، وقال: “الصحف وبعض الناس اتهموني بتخريب الأغنية القديمة والموسيقى والتراث ولكنني طورت دون أن أمس جوهر الأغنية”.

وفى سياق آخر، أشاد الموسيقار العراقى الكبير، بسيد درويش واصفاً إياه بـ”سيد الأغنية التراثية فى البحر المتوسط”، كما أدى بعض الأغاني لدرويش، على الهواء بأسلوبه الخاص ومن بينها أغنية “طالعة من بيت أبوها”.