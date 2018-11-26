شون مينديز يكشف حقيقة مثليته الجنسية

متابعة الخليج 365: نفى الفنان الكندي الأصل شون مينديز كل الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية في الفترة الأخيرة الماضية حول مثليته الجنسية.

وأكد شون ميندير أنه أنه ليس مثلي الميول الجنسية في مقابلته مع مجلة Rolling Stone الشهيرة حيث قال: “احيانًا أشعر انه علي أن أخرج مع فتاة لأثبت للناس أنني لست مثلي. بالرغم من أنني أؤمن في قلبي أن هذه الميول ليست أمرًا سيئًا.. لكن جزء مني يعتقد أنها كذلك.. وأكره هذا الجزء مني”.

الجدير ذكره أن شون ميندير بدأ نجاحه سنة 2013، حينما بدأ في نشر أغاني غلاف على تطبيق مشاركة الفيديو الشهير فاين (تطبيق محمول)، وفي العام التالي، لفتّ إنتباه مدير الفنانين أندرو غيرلتر وآيلاند ريكوردز زيغي شارتون الأمر الذي قاده إلى التوقيع مع شركة تسجيل ومنذ حينها انطلق في مشواره الإحترافي.