بلقيس تتألق في عُمان وتشعل الأجواء – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيت النجمة بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا ساهرًا على مسرح المدينة بعاصمة سلطنة عُمان “مسقط”، مساء الخميس 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقدّمت بلقيس خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها “شوف لي حل” فتفاعل معها الجمهور بشكل لافت وردّدوا الكلمات عن ظهر قلب.

تألقت بلقيس خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأزرق، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها فسرقت الأنظار نحوها.

على صعيد آخر، تحصد بلقيس فتحي حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.