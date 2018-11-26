وليد توفيق يهدي جمهوره أغنية جديدة.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــــرد: يستعد الفنان اللبناني وليد توفيق لطرح أغنية جديدة بعنوان “بغار عليكي بغار” خلال الأيام القريبة المقبلة. الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد التوفيق الذي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف. الجدير ذكره أن الأغنية تتولى إنتاجها شركة “لايف ستوديوز” وهي من ضمن مجموعة أغاني اختارها وليد توفيق في الفترة الأخيرة الماضية.

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