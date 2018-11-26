عادل إمام يفتح "النار" على مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هاجم الممثل المصري، عادل إمام، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدا أنه لا يفضل حضور حفل افتتاحه السنوي.

ووصف عادل إمام المهرجان بأنه روتيني للغاية، وأنه "شغل موظفين"، في تصريحات لموقع "إرم" الإماراتي. وقال: "في حقيقة الأمر أرى أن هذا المهرجان روتيني للغاية، ولا يحمل أي نوع من التجديد والتنوع الفني، فقط أشعر أنه "شغل موظفين.. واجب سنوي لابد من عمله، وبدا هذا واضحا من خلال حفلات الافتتاح والختام والفعاليات، وهو ما أرفضه شكلا وموضوعا".

وتابع مازحا: "عندما أحضر أي مهرجان يتم تسليط الضوء علي.. وعدم حضوري سيعطي فرصة لتسليط الضوء على الجيل الصاعد".

وفي تصريحات لمجلة "هي" السعودية، أكد عادل إمام (78 عاما) أنه عندما وصف مهرجان القاهرة السينمائي بأنه "مهرجان موظفين" لم يقصد إهانة مؤسسات بلده، وإنما قال الحقيقة.

وتابع متسائلا: "هل يعجبكم تنظيم الحفل بهذه الطريقة التقليدية للغاية ألم يشاهدوا مهرجان الجونة وجماله وكم الإبداع الذي تمتع به! لماذا لا يقلدوه حتى".

واختتم عادل إمام تصريحاته: "أشكر رئيسة المهرجان ماجدة واصف على دعوتها وكل القائمين على الحفل، وأؤكد للجميع أنني لم أقصد إهانة أحد، لكني لا أقول سوى ما أشعر به، ولن أجمل الحقائق خوفا من غضب أحد".

وعما إذا كان لديه أفكارا لتطوير مهرجان القاهرة السينمائي، رد الممثل الملقب بـ "الزعيم": "ليست مهمتي ان أقدم حلولا، لكن في حال ملاحظتي أي تطور في شكل المهرجان أو طريقة تعامل القائمين عليه مع المبدعين فبالتأكيد سأكون حريصا على الحضور، خصوصا أنني كنت من الموجودين في دورته الأولى".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كرم الفنان عادل إمام في دورته الـ 23 عام 1999، ولكن تخلف عن الحضور.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 40 الحالية، في الجمعة الموافق 29 نوفمبر.

وحرص عادل إمام على حضور تكريمه في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، وقال في كلمته بعد استلام التكريم : "أنا مبحبش أروح مهرجانات ولولا نجيب ساويرس صاحبي وبحبه مكنتش جيت بصراحة".