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شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت بإطلالة كلاسيكية بتوقيع Mugler خلال عرض فيلمها الجديد بلندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية جال جادوت محبيها و عشاقها بإطلالتها الكلاسيكية الرائعة خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد " Ralph Breaks The Internet " و الذي اقيم في لندن .
ظهرت جال جادوت مرتديه " بدلة " كلاسيكية " ذات تصميم مميز بأحدي درجات اللون النبيتي ، و هي من تصميم دار أزياء " Mugler " و هو الدار المفضل للكثير من النجمات العالميات حيث تتميز تصميماته بالبساطة و الرقي.
فيلم " Ralph Breaks The Internet " يشارك جال جادوت بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم سارة سيلفرمان و ايد اونيل و فلولا بورج والفريد مونيلا و غيرهم .
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