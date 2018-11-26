شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تواصلها مع الخليج 365.. محمد رمضان يحقق أمنية طالبة بجامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم محمد رمضان أمنية إسراء السباعى الطالبة بإحدى جامعات الإسكندرية، بإجراء حوار صحفى معه، لمشروع تخرجها، حيث تواصلت الطالبة مع ”الخليج 365”، والذى قام بدوره بإخطار "رمضان".

واستقبل النجم محمد رمضان طلب ”الخليج 365” بترحاب شديد وحدد للطالبة إسراء السباعى موعدا على الفور لمقابلتها، وبالفعل قام بإجراء الحوار الصحفى معها، معربا عن سعادته بلقائها، معلقا إنه لا يتأخر على الإطلاق عن لقاء طالب أو طالبة يرغبون فى مقابلته بل يعتبره واجب وطنى كفنان له جمهور كبير.

من جانبها أعربت الطالبة إسراء السباعى عن سعادتها البالغة بلقاء النجم محمد رمضان الذى تم عن طريق الخليج 365، مشيرة إلى أنها من أشد معجبيه، كما أنها كانت تشاهد أعماله خلال فترة تواجدها فى الولايات المتحدة الأمريكية ولندن للدراسة هناك.

وأضافت أنه ساعدها بالفعل فى إنجاز فى مشروع تخرجها، حيث طالبتها إدارة الكلية بضرورة إجراء حوار صحفى مع نجم مشهور، ولذلك فكرت فى النجم محمد رمضان، خاصة وأنها من معجبيه.

يذكر أن النجم محمد رمضان يواصل تحضيراتها لمسلسل رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، فضلا عن إستعداده لأكثر من مشروع سينمائى سيبدأ فى تصويرهم خلال الفترة القليلة المقبلة.



الفنان محمد رمضان والطالبة إسراء السباعى (1)



الفنان محمد رمضان والطالبة إسراء السباعى (2)



الفنان محمد رمضان والطالبة إسراء السباعى (3)