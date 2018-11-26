كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

مريم سعيد ارتدت الحجاب ثم خلعته.. شاهدوا كيف كان شكلها فيه

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جواز سفر قديم للإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ حيث بدت وهي ترتدي الحجاب.

صورة جواز السفر القديم وظهور مريم سعيد بالحجاب احدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تساءل الجميع عن سبب خلع سعيد للحجاب.

يذكر ان الإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ نفت في تصريحات سابقة خضوعها لعملية جراحية من أجل تجميل أنفها، وذلك من خلال الرد على سؤال أحد متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم سعيد هي إعلامية مغربية بدأت مسيرتها في المغرب، ومن ثم سافرت إلى الخليج وأثبتت ذاتها في هذا المجال.