شاهدوا.. هل تعمّد إيهاب توفيق إهانة صابر الرباعي وكاظم الساهر؟

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

بعد الهجوم الذي تعرض له الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ بسبب إنتقاده لكل من الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ والفنان التونسي ​صابر الرباعي​ بسبب برامج إكتشاف المواهب التي شاركا فيها كأعضاء في لجنة التحكيم.

ردّ توفيق على إتهمه بتعمّد التقليل من شأنهم وإهانتهم وذلك في مقابلة له مع إذاعة “موزاييك” التونسية حيث قال:” ما تردد حول تعمّدي الهجوم على كاظم الساهر وصابر الرباعي غير صحيح، لم أقصد أبدًا الانتقاص من قدرهما”.

وأضاف:” هما أخواي وصديقاي وفنانان كبيران، عندما قلت إنهما لا يشبهان عبدالحليم وعمار الشريعي وحلمي بكر، كنت أقصد أن هذا جيل وهذا جيل آخر، لا يمكن المقارنة بينهما”.

وتابع:” لماذا البعض يحاول تشبيه النجوم ببعض، هل أنا مثل عبدالحليم؟، هل يمكن تشبيه أم كلثوم بأي فنانة من الموجودات الآن؟، هذا ما كنت أقصده”.

واكمل:” الأجيال الجديدة هي التي ستحدّد مَن هم العمالقة من النجوم الحاليين، وهي التي ستطلق الألقاب علينا فيما بعد”.

وختم بالقول:” لم يخنّي التعبير عندما قلت هذا التصريح، ولكن أحيانًا يتم تسخين الأخبار وجعلها سبايسي لجذب القارئ والمشاهدين، أنا لا أعرف اللف والدوران، وأكررها مرة أخرى، جيل العمالقة مختلف عن جيلنا الحالي”.

وكان قال توفيق في مقابلة سابقة له:” مع احترامي للفنان العراقي كاظم الساهر والفنان التونسي صابر الرباعي هما مش محمد عبدالوهاب.. بحب فنهم وبحب صوتهم لكن هما عمرهم ما هيكونوا زي عبدالوهاب”.