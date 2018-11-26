شاهدوا.. شويكار تتحدث لأول مرة عن سبب ابتعادها عن الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

بعد غيابها عن تقديم أي أعمال فنية منذ فترة طويلة، تحدثت الممثلة المصرية ​شويكار​عن سبب غيابها هذا.

وجاء حديث شويكار في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “مساء dmc” مشيرةً إلى أن السبب يعود إلى تعرضها لأزمة صحية دفعتها للإختفاء عن وسائل الإعلام والمشاركة بالأعمال الفنية، مؤكدة أنها لا تريد أن يراها جمهورها بهذه الحالة.

وأضافت:” ن عيد ميلادها يوافق يوم 4 نوفمبر، ونفت ما تردد أن عيد ميلادها يوافق 25، مؤكدة أنها احتفلت به برفقة أبنتها وأحفادها وبعض الأصدقاء”.

وقالت أيضاً الممثلة ​ميرفت أمين​ هي صديقة عمرها من الفنانات، ولا تزالان على تواصل، كما أشادت الفنانة بأداء العديد من الممثلات في أعمالهن الدرامية، مثل منى زكي ومنة شلبي ودنيا سمير غانم وغادة عادل.