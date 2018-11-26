وفاة الممثل المصري عادل أمين عن عمر يناهز 83 سنة بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

عادل أمين

توفي الممثل المصري ​عادل أمين​ اليوم عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد للعزاء حتى الآن.

شارك الممثل الراحل في عدة أعمال سينمائية ودرامية، كان آخر أعماله مسلسلات “الرحلة، “أبو عمر المصري”، و”فوق السحاب”، والتي عرضت فى رمضان الماضي.

بداياته كانت في فترة الثمانينات بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري”، لكن انطلاقته الفعلية والقوية كانت من خلال دوره المميز في مسلسل “رأفت الهجان” الجزء الأول عام 1987 عندما جسّد شخصية اليهودي عزرا.

كما تميز في مسلسل “ليالي الحلمية” بشخصية طلعت الشماشرجي، وشارك في جميع أجزاء المسلسل وبعدها في دور “عتوقه” في مسلسل “ارابيسك”.