كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

شاهدوا.. نجل هيفاء حسين يصدم المتابعين بموهبته الغنائية

نشرت الممثلة ​هيفاء حسين​ مقطع فيديو لنجلها سعد اظهر موهبته الغنائية من خلال تقديمه أغنية وطنية يوم الانتخابات في جامعة البحرين، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت هيفاء على الفيديو قائلة: “سعد ولدي عضو في النادي الموسيقي وهذي الوصلة الغنائية الوطنية قدمت بمناسبة يوم الانتخابات في جامعة البحرين، نلبي الواجب”.

يذكر ان هيفاء حسين، تتابع حاليا تصوير مسلسلها الجديد “​العذراء​”.