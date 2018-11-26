اليسا توضح حقيقة توقيفها في المطار بسبب تضخم ثروتها!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

اليسا

نفت النجمة اللبنانية إليسا، ما تم تداوله عن توقيفها بسبب تضخم ثروتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله خطأ وليس فيه حقيقة واحدة.

واستنكرت إليسا أن يتم تداول الخبر عن طريق موقع إخبارى عربى، مؤكدة أنه من العيب أن يتم تناول أحد بهذه الطريقة التى وصفتها بالمعيبة.

وقالت :”الخبر عن توقيفى وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبداً. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة”.

واستطردت لكشف حقيقة الأزمة :”للتوضيح فقد تواصل معي مسؤولون لنفي أن يكون الخبر على موقعهم بحيث أن الصورة المتداولة مركبة وتسيء إليّ وإلى موقعهم على حد سواء”.

يذكر ان إليسا كانت قد واجهت شائعة مفاجئة أيضاُ هذا الشهر بتعرضها لحادث خطير ووفاتها على أثره ونفته بطريقة غاضبة أيضاُ.

من ناحية اخرى، تستعد اليسا هذه الأيام لمواصلة نشاطاتها الفنية بحفل جديد في نهاية الشهر بمسرح ساقية الصاوي الجديد بالقاهرة، وكذلك تعمل في ألبومها الجديد لعام 2019.