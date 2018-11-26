ياسمين صبري تثير الجدل بين الجمهور.. والسبب !

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:37 مساءً -

ياسمين صبري

اثارت الممثلة ​ياسمين صبري​ جدلا كبيرا بين الجمهور بسبب اغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون اي تبرير لقرارها هذا.

وكانت قد انتشرت صورة لها مؤخرا بفستان الزفاف فظنّ بعض المتابعين انها قد تزوجت، في حين اشار البعض الى ان هذه الصورة من جلسة تصوير جديدة قامت بها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلمي “​ليلة هنا وسرور​” وتعاونت من خلاله مع محمد عادل إمام وفيلم “الديزل” الذي لعبت فيه دور البطولة الى جانب الممثل المصري محمد رمضان.