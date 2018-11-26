إليسا تعلق على "تضخم ثروتها"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - علقت المطربة اللبنانية، إليسا، على تقرير منشور حديثا، حول تضخم ثروتها.

ونفت إليسا الأخبار حول توقيفها من جانب الحكومة اللبنانية لتضخم ثروتها.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" : "ما تداول عن توقيفي وتضخم ثروتي خاطىء في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدا، عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".

يذكر أنه طالت إليسا في الفترة الماضية، شائعة وفاتها إثر تعرضها لحادث سير في إمارة دبي الخليجية.

وستحيي إليسا حفلا مساء الجمعة 30 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة، في مسرح البروج، ويقام الحفل بالتعاون مع مؤسسة بهية في مصر التي تهتم بمساعدة المصابين بأمراض السرطان.