والدة مجدي شطة ترد على هجوم هاني شاكر لابنها "يا خسارة حبي ليك"

كشفت والدة المطرب الشعبي مجدي شطة، أسرار موهبة نجلها في الغناء وموعد اكتشافها في عمر الـ7 سنوات، وشجعته على الاستمرار.

وأضافت والدة المطرب الشعبي، إلى جريدة "الوطن"، "أنا زعلانة من هاني شاكر، هو برده كان شاب زي ابني وعايز يغني ويتشهر"، في إشارة إلى تصريحاته في برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON E"، والتي قال فيها "مجدي شطة وحمو بيكا أخدوا أكبر من حجمهم بكتير، مش واخدين تصاريح أو موافقات ولا منتسبين للنقابة، واللي بيعملوه شيء ملوش علاقة بالفن"، وتابعت والدته قائلة "أنا كنت بحب هاني شاكر.. يا خسارة الحب اللي حبتهولك".

وأعربت عن سعادتها بنجاح "شطة"، والشهرة التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة، متابعة "ربنا يوفقك ويحبب فيك خلقه، يكفيك شر المرض ومن يؤذيك".

ومن جانبه، أهدى مجدي شطة والدته أغنية "ست الحبايب" للمطربة فايزة أحمد، وبعدها انحنى وقبل يدها، تقديرًا لدورها في حياته.