تعرَّف على تفاصيل حفلات نجوم الوطن العربي في رأس السنة

يستعد مطربوا الوطن العربي إلى إقامة حفلات رأس السنة، والاحتفال بالكريسماس، ويكشف موقع "العرب اليوم" تفاصيل حفلات هؤلاء النجوم سواء في الوطن العربي أو الدول الغربية، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية إليسا والمطرب ماجد المهندس الذين يحيون حفلة رأس السنة 2019 في مدينة دبي.

ذكر "لايف ستايل" أنه من المقرر أن يختتم الفنان عمرو دياب العام الميلادي الجاري، من خلال إحياء حفل غنائي في أبو ظبي، حيث كشف عنه الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر حسابه على "انستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالهضبة، وعلَّق عليها قائلًا "حصريًا.. كشف لي النجم عمرو دياب إنه سيُحيي حفلة رأس السنة 2019، في أبو ظبي، وستكون ليلة مليئة بالمفاجآت".

كما يحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفلة غنائية ضخمة في كازينو "لبنان" في العاصمة اللبنانية "بيروت"، في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، كما من المفترض أن يقدم القيصر عدد من الحفلات الغنائية في بعض الدول الأجنبية خلال شهر يناير /كانون الثاني 2019.

ويطل المطرب الفلسطيني محمد عساف على جمهوره ومحبيه من خلال إحياء ثلاث حفلات غنائية خيرية، وسيقدمهم في كندا على مدار ثلاث أيام متتالية، تبدأ بمدينة مسيسوجا يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، ثم حفله الثاني يوم 31 في مدينة ادمونت، والحفل الثالث في أول أيام شهر كانون الثاني/ يناير من العام المُقبل 2019 في سوراي.

وتُحيي اللبنانية نوال الزغبي حفلتين في بيروت، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، على أن تكون حفلتها الأولى في فندق فينيسيا، أما الحفلة الثانية من المقرر أن يكون في صالة بافيون.

ويستعد المطرب عاصي الحلاني، إلىإحياء حفلةً غنائيةً كبيرةً علي المسرح الرئيسي في القريه العالمية في دبي، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر المُقبل في تمام الساعه التاسعة مساءً.

ويتقرر أن يقدم عاصي خلال الحفلة أغنيتة الجديدة "شو بخاف عليكي"، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أروع أغانية التي يحبها جمهورة ويتفاعل معها منها "وينك حبيبي، صغيرة الدني، حبيب القلب، أحب الليل، حب جنون، لوين تروح، كنت الورد".