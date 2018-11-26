شكرا لقرائتكم خبر عن عادل أمين.. العامل المشترك فى أهم مسلسلات الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، الفنان عادل أمين عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازته منذ قليل من مسقط رأسه مدينة الإسكندرية، وتتابع نقابة الممثلين مع أسرته لتحديد موعد تلقى العزاء.

ربما لا يعلم الكثيرون من الجمهور المصرى اسم الفنان الراحل، وإنما بمجرد رؤيته على الشاشة أو مشاهدة صورته يتذكره الجميع، خاصة وأنه كان عاملاً مشتركاً فى معظم المسلسلات البارزة التى قدمت على مدار تاريخ الدراما المصرية، إلا أن الدور الأبرز الذى لا ينساه الجمهور له هو "طلعت الشماشيرجى" الذى جسده فى مسلسل "ليالى الحلمية"، إضافة إلى مشاركته فيما يقرب من 130 عملاً سواء سينمائياً أو درامياً.



الفنان عادل امين

وظهر الفنان الراحل فى عدد من المسلسلات التى تعد علامات فى الدراما المصرية منها "رحلة أبو العلا البشرى" مع محمود مرسى عام 1987، و"رأفت الهجان" فى جزأيه الأول والثانى مع النجم محمود عبد العزيز عام 1988، و"ضمير أبلة حكمت" مع فاتن حمامة عام 1991، و"أرابيسك" مع صلاح السعدنى عام 1994، و"السقوط فى بئر سبع" مع سعيد صالح فى نفس العام، و"زيزينيا" مع يحيى الفخرانى عام 1997.

وظل الفنان الراحل يمارس عمله حتى وافقته المنية، حيث قدم فى شهر رمضان الماضى 3 مسلسلات دفعة واحدة هم "أبو عمر المصرى" مع أحمد عز، و"الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ومى سليم، و"فوق السحاب" مع هانى سلامة، وكان آخر مشاركاته فى السينما خلال فيلم "تلك الأيام" مع أحمد الفيشاوى والذى تم عرضه عام 2010.