شكرا لقرائتكم خبر عن زياد رحبانى يجرى البروفات بمشاركة فرقته استعدادا لإحياء حفله بمركز المنارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الفنان اللبناني العالمي زياد رحباني العديد من البروفات بمشاركة فرقته الموسيقية التي تضم 50 عازفا ومنشدا بقيادة المايسترو جورج قلته،استعدادا لإحياء حفل موسيقي ضخم على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة. ومن المقرر أن يقدم زياد خلال الحفل، برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي اطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.

شكرا لقرائتكم خبر عن زياد رحبانى يجرى البروفات بمشاركة فرقته استعدادا لإحياء حفله بمركز المنارة.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .