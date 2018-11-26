شكرا لقرائتكم خبر عن منى هلا تكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منى هلا، عن سبب غيابها عن المشاركة فى الأعمال الفنية المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها توجدت فى أوروبا الأعوام الأخيرة لأنها ارتبطت بالمشاركة فى أعمال هناك وهي ملتزمة بتعاقدها ومواعيد التصوير التى يتم تحديدها على مدار عام كامل، موضحة أنها إذا جاءها عمل جيد فى مصر ومناسب مع مواعيدها ستوافق على تقديمه.

وأكدت منى لـ"الخليج 365" سعادتها بعرض فيلمها "ليل خارجى" هو العمل المصرى الوحيد الذى تواجدت فيه على مدار الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى أنها جسدت فى العمل شخصية فتاة الليل "توتو" بشكل مغاير تمامًا عن المعتاد فظهرت تحترم نفسها وأنوثتها وتعاملت على أن جسدها ملك لها طوال الأحداث.

فيلم "ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.