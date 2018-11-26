بخطوة صادمة.. ياسمين صبري تُغلق حساباتها على السوشيل ميديا

متابعة الخليج 365: فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجمهور ومحبّيها بإغلاق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تويتر” و”انستجرام”.

وقامت ياسمين صبري بإلغاء خاصية واتساب على رقمها الشخصي وهو ما أثار علامات إستفهام عدّة، خاصة أنها لم تكشف عن أسباب ذلك.

وكان آخر ما نشرته ياسمين صبري عبر موقع الصور “إنستجرام”، هي جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا لصالح مجلة Bazaar العربية، والتي ظهرت خلالها بإطلالات أنيقة عدّة.

الجدير ذكره أن آخر أعمال ياسمين صبري، كان فيلم “الديزل” وهو من إخراج كريم السبكي، كما شاركت في فيلم “ليلة هنا وسرور” أمام الفنان محمد إمام.