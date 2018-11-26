كيت هارينجتون يكشف حقيقة خيانته لزوجته روز ليزلي

متابعة الخليج 365: أنكر النجم العالمي الشهير كيت هارينجتون، بطل مسلسل Game Of Thrones مزاعم الخيانة الزوجية التي اتّهمته بها عارضة الأزياء الروسية أولجا فلاسوفا.
وكانت أولجا قد نشرت بعض الصور لرجل بدون ملابس، دون أن تكشف عن وجهه وأشارت بتعليقها عليها إلى أنه النجم كيت هارينجتون وأنهما مارسا الجنس معًا أكثر من مرة قبل وبعد زواجه من زوجته النجمة الحسناء روز ليزلي.
الجدير ذكره أن الثنائي الشهير كيت وروز قد تزوجا في شهر حزيران/يونيو الماضي في حفل زفاف رومانسي لطيف في شمال شرق اسكتلندا، وأقيمت مراسم الزواج في قصر واردهيل كاسل النائي وهو ملك عائلة ليزلي منذ تسعة قرون.
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