“سلاسل دهب” ينطلق بهؤلاء النجوم – بالصور

متابعة الخليج 365: دارت عدسة المخرج السوري إياد نحّاس في العاصمة دمشق، لتصوير أحداث المسلسل الشامي “سلاسل دهب”، من أنتاج شركة “غولدن لاين”، وتأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وبطولة الممثلين السوريين بسّام كوسا وكاريس بشّار وشكران مرتجى وديمة بياعة وجيني إسبر ومها المصري وعبد الهادي الصبّاغ وسامر اسماعيل وعلي كريم وسوسن أبو عفار وعلي سكّر ونورا العايق وزينة بارافي وأنس طيارة وريام كفارنة وطارق عبدو وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف ابراهيم ورزان ابو رضوان وسواهم، بينما انطلقت المشاهد الأولى بحضور سحر فوزي ورهف الرحبي.

وتدور أحداث الحارات القديمة في تحد يمكن وصفه بـ”الرجالي النسائي” ضمن النسيج الإجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانة المرأة وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الإكتفاء بالركون الى داخل جدران منزلها.

ويتحول لاحقاً التحدي الذي يحافظ على خصائص “الحدوتة” ضمن بيئتها الشامية، إلى صراع ضمن تصاعد تشويقي، يصل إلى حدود المؤامرات واستخدام القوة من أطراف غير متوقعة، قد تكون على أيدي “الجنس اللطيف”، فهل ينتصر مكر الصائغ “مهيوب” أم دسائسهن؟

يذكر أن “غولدن لاين” قدمت عدداً من أبرز الأعمال الشامية المتميزة في المواسم الماضية، من أهمها “وردة شامية” (2017) و”خاتون” (2016/2017) و”الغربال” (2014/2015) و”قمر شام” (2013) و”طاحون الشر” (2012/2013) و”الأميمي” (2012) و”الدبور” (2010/2011) و”بيت جدي” (2008/2009) وسواها.