نقل الأب فادي تابت الى المستشفى

Nov 26, 2018
تعرض المشير العام الأب فادي تابت رئيس مجلس إدارة شاريتي تيفي وإذاعة صوت المحبة إلى وعكة صحية مساء أمس الاحد بعد إلإنتهاء من عرض مسرحيته “علقة جديدة” التي تعرض على مسرح جورج الخامس أدونيس نقل على أثرها إلى مستشفى سان لويس جونيه لإجراء الفحوصات اللازمة وهو لا يزال في المستشفى يتلقى العلاج اللازم وعلمنا أن وضعه مستقر.
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