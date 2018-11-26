نيكول سابا تُعرب عن سعادتها بنجاح "ولاد تسعة2"

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن سعادتها بنجاح دورها في الجزء الثاني من مسلسل "ولاد تسعة"، الجاري عرضه الآن، على أحدى القنوات الفضائية.

وقالت، في حديث خاص لـ "لايف ستايل"،" في هذا العمل تحديت نفسي كثيرًا، لأنني أقدم من خلاله شخصيتين مختلفتين تمامًا وهما أشقاء إحداهما كانت تتحدث اللغة المصرية بطلاقة، والثانية لبنانية وتتحدث باللبناني، في الجزء الأول من العمل انتهى على قتل (نهى)، التي كانت تعيش في مصر وتدور حولها العديد من العلاقات الغامضة، وفي الجزء الثاني شقيقتها اللبنانية تحاول فك الغموض الذي يحيط بها، والدور نفسه أرهقني لأنني يعتبر أقدم شخصيتين مختلفتين تمامًا في مسلسل واحد".

وأضافت نيكول، "فريق العمل أكثر من رائع وسعيدة للغاية للتعاون مع الفنان خالد زكي، فهو قامة فنية كبيرة كنت أتمنى العمل معه منذ بدايتي، وأيضًا العمل مع الفنان خالد سليم، ولقاء سويدان وجميعهما، فالكواليس كانت أكثر من رائعة".

وعن عرض العمل خارج السباق الرمضاني، أكدت أن هذا الأمر لا يفرق تمامًا بالنسبة لها، والذي تركز عليه هو العمل وقيمته والدور المختلف، والذي يعلق في أذهان المشاهدين.

وبشأن ما تردد عن جرأة العمل ومناقشته للعديد من القضايا الشائكة، مثل قضية استئجار الأرحام، تقول، "ما المانع لابد أن يركز العمل الفني على مناقشة قضايا مجتمعية وإلقاء الضوء عليها وهذا هو وظيفة الفن، ليس فقط المتعة في المشاهدة ولكن عرض قضايا ومحاولة حلها".

وتنتقل للحديث عن مواصفات الجمال بالنسبة لها ،وتقول، "البساطة هي عنوان الجمال من وجهة نظري أنا نادرًا ما أضع مكياج ، وتقريبًا أقتصر وضع المكياج على وقت التصوير أو الذهاب إلي مهرجانات أو احتفالات، وهذا أفضل حتى لا أحرق جميع إطلالاتي".

أما عن رأيها في عمليات التجميل، فتقول، "أنا لست ضدها ولكن في حدود ، لأنها جعلت الفنانات جميعهن شكل واحد للأسف، كل إنسان لديه مواطن جمال ، من الممكن أن تكون ليست المقاييس المثالية للجمال لكنها لو تغيرت أو تعدل بها تفقد موطن الجمال بها".

وبشأن خبراء الجمال التي تستعينين بهم معظم الأوقات، أوضحت نيكول، "بالنسبة للمكياج استعين بخبير التجميل ويليام هبر ، وهو يعرف جيدًا ما يناسب وجهه من ألوان مكياج، أما بالنسبة للشعر، استعين بمصفف الشعر أحمد أبو اسعد من صالون " باتشي أند لوتشي" وهو يتعمد أن يظهر شعري بمظهر طبيعي كله حياة وهو ما يعجبني به كثيرًا".

وعن كيفية الاعتناء ببشرتها، تقول، "بشرتي من النوع الدهني وتحتاج لعناية خاصة، ونصحتني أخصائية البشرة الخاصة بي باستخدام مستحضرات "SkinCeuticals" الخاصة بالبشرة الدهنية ووجدتها جيدة للغاية، وأستعملها بانتظام، فضلًا على شرب الكثير من الماء باستمرار، والنوم بشكل كافي حتى ينعكس هذا على بشرتي".

أما عن الماسكات والأقنعة التي تحرص على أن تضعها على وجهها، فأكدت نيكول، "لا أفضل استخدام أقنعة من مواد طبيعية حتى لا أصاب بالتحسس لأي مواد منها ، ولكنني أضع قناع يسمى (الميزوثرابي بالفيتامينات الطبيعية)، وهو ماسك عالي الجودة جدًا، بالإضافة لماسك الذهب المقوم لتجاعيد البشرة، وأضع أيضًا مكعبات الثلج على وجهي فهي تنشط الدورة الدموية في الوجه بشكل كبير".

وبشأن كيفية المحافظة على رشاقتها، تقول نيكول، "ممارسة الرياضة باستمرار مع تناول أكل صحي بلا دهون، فممارسة الرياضة مع الأكل الصحي يعطي رشاقة وجمال أيضًا".