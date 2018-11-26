فريال يوسف تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم"محمد حسين"

تستعد الفنانة فريال يوسف للبدء في تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم" محمد حسين", حيث قررت فريال الابتعاد مؤقتًا عن المشاركة في أفلام من فئة الأكشن لتتجّه للكوميديا، وهو ما بدأته بالفعل بتوقيع بطولة هذا الفيلم الكوميدي مع محمد سعد.

وستقع فريال يوسف ضمن الأحداث في غرام وحب محمد سعد سائق "التوكتوك" الذي يضطر للعمل أكثر من وردية فيقع في مشاكل كوميدية عديدة, ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد وسمير صبري ومي سليم.