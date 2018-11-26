ياسمين صبري تُعلن غلق حساباتها على موقعَي "إنستغرام" و"تويتر"

أعلنت الفنانة الصاعدة ياسمين صبري إغلاق جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "إنستغرام" و"تويتر".

ويعد ذلك خطوة مفاجئة وبخاصة أن ياسمين إحدى النجمات النشيطات على الشوسيال ميديا وتهتم دائما بكتابة تغريدات يومية وأيضا نشر صور عبر "إنستغرام".

وشاركت ياسمين صبري جمهورها خلال الأيام الماضية بفيديوهات أثناء ممارستها التمارين الرياضية في الجيم، عبر ستوري "إنستغرام" الخاص بها.

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى في الدراما التلفزيونية في شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة "سينرغي" للمنتج تامر مرسي، لتعود به إلى الدراما بعد غيابها رمضان الماضي حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام في عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان في عيد الأضحى.