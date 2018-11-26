وفاة والدة فنانة الدراما السورية الكبيرة رباب كعنان

توفيت والدة الفنانة السورية رباب كنعان ,وهي أمينة محمد صالح علوان.

ونعت الفنانة شكران مرتجى والدة زميلتها ومواطنتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، فنشرت ورقة النعوة قائلةً: البقاء لله, والدة الزميلة والصديقة الغالية رباب كنعان الله يرحمها ويصبر رؤيا ورباب وصهر الفقيده عقبه الناعم والأحفاد وكل حبايبها، مضيفة "كانت إمرأة رائعه وصبورة، بس قدر الله وماشاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون".

وكانت كنعان غابت لعامين عن الدراما السورية بعد مشاركتها ضمن مسلسل "في حضرة الغياب" الذي يحكي قصة الشاعر الفلسطيني محمود درويش, وهي تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "اثر الفراشة".