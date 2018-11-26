هالة فاخر تُثير الجدل بعد انتشار فيديو لها من دون حجاب

القاهرة - لايف ستايل
أثارت الفنانة هالة فاخر الجدل بعدما ظهرت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي , من دون الحجاب.
وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "اللعيب" الذي يُعرض على شاشة mbc مصر,و لفتت الأنظار بشعر باللون الأحمر، حيث شكّ بعض المتابعين في كونه مستعارًا، وهو ما أثار التساؤلات مجددًا بشأن حقيقة خلعها للحجاب.
يذكر أن الممثلة القديرة أثارت الجدل في هذا الشأن في وقت سابق, وحدث ذلك بعد ظهورها من دون غطاء الرأس في مسلسل "كلبش"، إلا أنها ردّت على الانتقادات التي وجهت إليها حينها وقالت "قليلون فقط هم الذين يركّزون على الشكل، سواء ظهرت بباروكة أو ماكياج، لأن الأداء هو الأهم".
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