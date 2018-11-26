فنّان سوري يُوجّه رسالة مُؤثِّرة إلى والده الراحل ويكشف عن تقصيره معه

دمشق - لايف ستايل
أعلن الفنان السوري عامر العلي وفاة والده منذ أيام، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" صورة له برفقته ووجه إليه رسالة مؤثّرة.
وكتب عامر العلي: "كان عندي إحساس إنك مارح تروح مع اللي راحوا. كان عندي إحساس إنك موجود متل الهوا والمي وضو الشمس، مابيروحوا وما بنحس فيهم إلا لما نفقدهم".
وأضاف: "باعرف إني قصرت معك آخر فترة وما قدرت شوفك إلا كم مرة وعالسريع.. بس أنا مبارح قلتلك إني جاي أقعد معك هالمرة قعدة طويلة.. وقلتلي ناطرك"، وتابع: "كنت جاي شوفك. جاي إحكي معك وإحكيلك شو عم اشتغل وشو عم خطط لحياتي. بس الوقت غدرنا وإنت رحت عاغفلة. كلهن كم ساعة ما قدرت تستناني فيهم! ماقدرت تعطيني ولو فرصة أخيرة لقلك قديه أنا بحبك. كسرت ضهرنا بغيابك. الله يرحمك يا بيي".
وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين معربين عن حزنهم لما أصابه، كما تقدم منه بعض الفنانين بواجب العزاء.
وتوجّه الممثل إلى هؤلاء بالشكر عبر الحساب نفسه وكتب: "شكرا لكل من واسانا بفقيدنا الغالي وعميد العائلة يوسف سليمان علي، أبوعلاء".
شكرا لقرائتكم خبر عن فنّان سوري يُوجّه رسالة مُؤثِّرة إلى والده الراحل ويكشف عن تقصيره معه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .