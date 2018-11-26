فنّان سوري يُوجّه رسالة مُؤثِّرة إلى والده الراحل ويكشف عن تقصيره معه

أعلن الفنان السوري عامر العلي وفاة والده منذ أيام، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" صورة له برفقته ووجه إليه رسالة مؤثّرة.

وكتب عامر العلي: "كان عندي إحساس إنك مارح تروح مع اللي راحوا. كان عندي إحساس إنك موجود متل الهوا والمي وضو الشمس، مابيروحوا وما بنحس فيهم إلا لما نفقدهم".

وأضاف: "باعرف إني قصرت معك آخر فترة وما قدرت شوفك إلا كم مرة وعالسريع.. بس أنا مبارح قلتلك إني جاي أقعد معك هالمرة قعدة طويلة.. وقلتلي ناطرك"، وتابع: "كنت جاي شوفك. جاي إحكي معك وإحكيلك شو عم اشتغل وشو عم خطط لحياتي. بس الوقت غدرنا وإنت رحت عاغفلة. كلهن كم ساعة ما قدرت تستناني فيهم! ماقدرت تعطيني ولو فرصة أخيرة لقلك قديه أنا بحبك. كسرت ضهرنا بغيابك. الله يرحمك يا بيي".

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين معربين عن حزنهم لما أصابه، كما تقدم منه بعض الفنانين بواجب العزاء.

وتوجّه الممثل إلى هؤلاء بالشكر عبر الحساب نفسه وكتب: "شكرا لكل من واسانا بفقيدنا الغالي وعميد العائلة يوسف سليمان علي، أبوعلاء".