وفاة المنصف الأزعر بعد صراع طويل مع المرض

تونس - العرب اليوم
تُوفّي الممثل التونسي المنصف الأزعر الأحد بعد صراع طويل مع المرض.
وترك الراحل رصيدا مسرحيا وتلفزيونيا كبيرا من خلال عدة أعمال درامية ومسلسلات ومسرحيات قدمها، ومنها: "الحصاد"، "غادة" و"شرع الحب"، ومن الأعمال المسرحية "الملائكة، "الليل آه يا ليل" و"بابا وعندو بوه".
ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الراحل منصف الأزعر في بيان جاء فيه: "أن المنصف الأزعر رحل وفي مشواره ما لا يقل عن 50 مسرحية، والعديد من الأعمال الدرامية التونسية".
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