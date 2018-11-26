وفاة المنصف الأزعر بعد صراع طويل مع المرض

تُوفّي الممثل التونسي المنصف الأزعر الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وترك الراحل رصيدا مسرحيا وتلفزيونيا كبيرا من خلال عدة أعمال درامية ومسلسلات ومسرحيات قدمها، ومنها: "الحصاد"، "غادة" و"شرع الحب"، ومن الأعمال المسرحية "الملائكة، "الليل آه يا ليل" و"بابا وعندو بوه".

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الراحل منصف الأزعر في بيان جاء فيه: "أن المنصف الأزعر رحل وفي مشواره ما لا يقل عن 50 مسرحية، والعديد من الأعمال الدرامية التونسية".