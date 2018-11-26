شكرا لقرائتكم خبر عن مريم صالح و "الإخفاء" أفضل فرقة إفريقية ضمن تصنيفات جوائز "الأفريما" لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت المطربة مريم صالح بمشاركة الموسيقى موريس لوقا والموسيقي تامر أبو غزالة اسم مصر على قمة جوائز الموسيقي الأفريقية ، بعد حصول مشروعهم الموسيقي المشترك "الإخفاء" على جائزة أفضل فرقة أفريقية ضمن تصنيفات جوائز "الأفريما" لعام 2018، خلال حفل الختام الرسمى الذي احتضنته مدينة باكرا في غانا.

وتم إدراج اسم الإخفاء في أكثر من تصنيف ضمن ترشيحات جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما" لهذا العام، منها أفضل أغنية وأفضل فنانة في شمال أفريقيا عن أغنية "إيقاع مكسور" بجانب أفضل "مشروع " أو "فرقة روك أفريقية"، وتعد "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، وتمنح كل عام أكثر من 33 جائزة موسيقية في عدة تصنيفات.