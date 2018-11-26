شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف أحيا عاصى الحلانى الذكرى الرابعة لرحيل الشحرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الاثنين، ذكرى رحيل الفنانة اللبنانية صباح، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، خلال العام 2014، عن عمر يناهز 87 عامًا، حيث ولدت فى 10 نوفمبر 1927، وقد أحيا الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، ذكرى رحيل الشحرورة.

ونشر عاصى الحلانى، فى ذكرى رحيل الشحرورة، صورة نادرة لها فى إحدى المناسبات، وعلق عليها "صباح ستبقى فى البال والذاكرة أيقونة لبنان والفن الجميل"، والفنانة الراحلة صباح، تعد واحدة من الأيقونات الفنية اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافى، وقد امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرث فنى كبير فى التلفزيون والسينما والمسرح، الذى خلدها كأسطورة فى المجال الفنى على مر العصور، وقد اشتهرت صباح، بعدة ألقاب منها "الشحرورة"، "الصبوحة"، "صوت لبنان".



