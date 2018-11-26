شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لـ"كايلى جينير" تعلم ابنتها الكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة الواقع "كايلى جير" أخت كيم كاردشيان أن تصور لابنتها Stormi وهى تعلمها أن تنطق أولى كلماتها وهذا وفقاً لموقع Extra.

يعتبر هذا الفيديو أول فيديو تصوره كايلى جينر لابنتها وكانت تعلمها كلمتى "Kylie" و"Cosmetics" أى "أدوات تجميل كايلى" وهو الخط الانتاجى الذى اسسته نجمة الواقع كايلى جينر.

وقد انتشرت فى الفترة الأخيرة مجموعة من الصور التى تجمع بين كيلى جينر وكيم كاردشيان، أثارت الجدل حولهما وحول الشىء الذى جمع بينهما، ولكن لن تدوم الحيرة كثيرة، لأن "الروج" هو الشىء الذى تجمع عليه النجمتان.

فبعد إطلاق كايلى لمجموعة مكياج الكرسماس، وجاءت بعدها كيم بمجموعة kkw beauty’s glam bible ، قررا التعاون مرة أخرى على إطلاق مجموعة أحمر شفاه lip kit جديدة باسم kkw x kylie التى متوقع إطلاقها قريباً.