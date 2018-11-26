بالفيديو: هل تعلن دينا الشربيني زواجها رسميا من عمرو دياب؟



تطل الفنانة دينا الشربيني في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس في حوار ستتحدث فيه للمرة الأولى عن علاقتها بالفنان عمرو دياب في حين ينتظر كثيرون منها تأكيد خبر زواجهما أو نفيه.

وبحسب برومو الخلقة، فقد خضعت دينا لاختبار حول قدرتها على الوفاء بمهامها المنزلية كزوجة وأم، وأبدت تخوفها من كونها زوجة "نكدية" و"رغاية جدا".

دينا بحسب البرومو الرسمي ستتحدث عن أبرز الأحداث التي شاركت فيها مؤخرًا وأثارت الكثير من الجدل، ومنها مشاركتها في تحدي "كيكي"، الذي أدته على أغنية "شوقنا" للمطرب عمرو دياب، كما سترد على بعض الشائعات والأخبار المتعلقة بحياتها الشخصية، وتتطرق للهجوم غير المسبوق الذي طال إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

كما خضعت دينا لبعض الاختبارات التي تقيس قدرتها على القيام ببعض المهام المنزلية مثل ترتيب وطي الملابس، و سخرت دينا الشربيني من نفسها، قائلةً: ممكن أكون زوجة نكدية، فيه لمسة كآبة .. أنا رغاية، ونتريق على نفسنا أحسن ما الرجالة يتريقوا علينا.