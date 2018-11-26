رسالة نادية الجندي لـ«عماد حمدي» بذكرى ميلاده

تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنان المميز عماد حمدي، والذي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني، فهو من مواليد نوفمبر 1909، وصاحب لقب «فتى الشاشة الأول» لعدة أعوام.

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تزوج الفنان عماد حمدي 4 مرات، أولها من الراقصة حورية محمد، بعدها تزوج الفنانة فتحية شريف، بعدها تزوج النجمة الكبيرة شادية، ثم تزوج الفنانة نادية الجندي، والتي كشفت خلال حوارها التلفزيوني في برنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، أنها تزوجته وكان عمرها 15 عامًا، وكان فارق السن كبيرًا بينهما، ولكنها أحبته؛ لأنه كان فارس أحلامها في هذا الوقت، بالإضافة إلى أنه كان مثلها الأعلى في الفن، واستمر زواجها لمدة 9 سنوات، وخلال هذه الفترة لم تشاركه الفنانة نادية الجندي في أي عمل سينمائي قدمه وقتها.

حرصت على توجيه رسالة له؛ من خلال البرنامج، قائلة: «الله يرحمه، هو كان حاجة كبيرة جدًا في حياتي، كان أستاذي وأبويا، وأنا ماتخلتش عنه لآخر يوم في عمره، رغم كل الكلام اللي بيتكتب عشان يشوهوا صورتي».

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جدير بالذكر أن أهم أعمال الفنان عماد حمدي بالسينما: «المنزل رقم 13»، «ست البيت»، «أقوى من الحب»، «الخطايا»، وغيرها من الأعمال المميزة.

