سرّ لقاء عمرو دياب وويل سميث في أبوظبي

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة المطرب حسين الجسمي سباق السيارات «الفورمولا1» في الإمارات العربية المتحدة، وتواجد الممثل الأمريكي «ويل سميث»؛ لمؤازرة صديقه «لويس هاملتون» بطل العالم 5 مرات.

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نشر الفنان عمرو دياب صورًا له من السباق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك لمشاركة جمهوره هذه اللحظات، كما حرص المطرب حسين الجسمي على التقاط صورة، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّق عليها: «أبوظبي الحبيبة تجمعنا دائمًا بالأحبة والأصدقاء، منوّر يا صديقي بيتك وبين أهلك وناسك».

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في كايرو فستيفال سيتي مول، يوم 30 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغنياته بجانب أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي».

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جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني احتفلت خلال الفترة الماضية بعيد ميلاد «الهضبة» عمرو دياب الـ57 في حفل خاص، اقتصر على عدد من أصدقائه وبعض الشخصيات العامة، بينهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وعمرو منسي، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحفل، الذي شهد ظهورًا جديدًا للفنانة دينا الشربيني معه، كما اعتادت في الكثير من المناسبات الأخيرة، ما أثار الجدل مجددًا حول حقيقة ارتباطهما.