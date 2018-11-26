بالصور.. أول ظهور للفيشاوي بعد بدء العلاج

قامت الفنانة دنيا عبدالعزيز بنشر عدد من الصور التي تجمعها بالفنان فاروق الفيشاوي في أول ظهور له بعد خضوعه للعلاج من مرض السرطان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر مع الفيشاوي عدد من الفنانين المقربين له، منهم كمال أبو رية وعماد رشاد وهاني مهنى.

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي قام بالاعتراف بمرضه خلال تكريمه بفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال الأيام الماضية، ولكنه اعترف بقوة، وأكد أنه قادر على مواجهة مرضه، وشبه السرطان بالصداع ليوضح لجمهوره مدى قوته وتحديه وقدرته على المواجهة.

أعلن الفيشاوي خلال المهرجان أنه يرفض الاستسلام طوال حياته، وبهذه الطريقة سيواجه السرطان، وأن الوضع سيمر كغيره من المواقف التي مر بها خلال مشوار حياته، أما عن سبب إعلانه للمرض خلال تكريمه بالمهرجان فقال الفيشاوي إنه أراد أن يستمد قوته من أصدقائه المتواجدين معه خلال الحفل، وأراد أن يشارك جمهوره كل لحظات حياته.

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جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي نفى الأخبار التى ترددت خلال الفترة الأخيرة عن وجود علاقة حب تجمعه بالفنانة إلهام شاهين، وأكد أنها من أعز الأصدقاء لديه ولا صحة لأي أخبار تم تداولها بشأن هذا الأمر.